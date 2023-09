BARI - Anche in questa 86^ Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante torna la tanto attesa Galleria delle Nazioni (padiglioni 90 e 94) che, su una superficie di 3.500 mq, ospita 25 espositori provenienti da tutto il mondo: Albania, Armenia, Bangladesh, Costa D’Avorio, Danimarca, Ecuador, Egitto, Francia, Giordania, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Marocco, Nepal, Pakistan, Perù, Repubblica di San Marino, Senegal, Siria, Somalia, Spagna, Tunisia, Turchia e Vietnam. Un luogo internazionale per conoscere altri paesi e che conferma la vocazione della Fiera del Levante ad essere ponte tra il Mezzogiorno e l’Oriente, sempre pronta a creare e promuovere occasioni per rafforzare il valore dell’accoglienza.Abbigliamento, oggettistica, monili e accessori. Dai tessuti dell’Ecuador, ai manufatti di lana d’alpaca e oggetti in legno del Perù, dai gioielli del Vietnam ai tappeti di India e Pakistan, dalle ceramiche dipinte a mano di Tunisia e Giordania alle pashmine in cachemire del Nepal e ai piumini della Danimarca. E ancora, le lampade in ferro battuto traforato a mano e vetro soffiato colorato dell’Egitto e i colori e profumi delle spezie del Marocco, tra curcuma, paprika, harissa, curry, pepe nero o i cristalli di eucalipto utili per raffreddore, influenza ma anche per combattere mal di testa e tensione emotiva.Spazio dedicato, nello stand della Costa d’Avorio, alla bellezza e alla cura di corpo e capelli con prodotti naturali idratanti, antiossidanti e antirughe, tra burro di karitè e di cacao, crema di avocado e una scelta tra 15 olii naturali, dai fichi di india al baobab, dal fieno greco all’avocado, dalla carota alla papaia.E ancora, tende, tovaglie e tessuti ricamati a mano provenienti dall’Albania e centrotavola in cotone ricamati a mano con la tecnica a crocetta della Siria.Per la prima volta in Fiera, lo stand dell’Armenia. Un contact point a disposizione dei visitatori dove è possibile conoscere storia e tradizioni del paese ma anche modalità per entrare in contatto con tour operator e operatori commerciali armeni. Uno spazio dove storia, cultura e business si integrano e diventano occasione di scambi e relazioni, in linea con la mission della Campionaria.Il costo del biglietto è di € 4,00. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale. I biglietti, già disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi sabato 9 settembre dalle 14:00 alle 21:00, domenica 1 dalle 10.00 alle 21.00, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle 21.00.