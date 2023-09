- È arrivata all'ultima tappa la rassegna "10 letture per 10 terrazze", il format itinerante sulle più belle terrazze delle Dimore storiche dei comuni di Minervino di Lecce, Cocumula e Specchia Gallone, ideato e organizzato dal Sindaco di Minervino Di Lecce Ettore Caroppo con la direzione artistica della giornalista Elisa Forte.Sarà a tema green l'ultimo evento che si terrà l'11 settembre, alle ore 11, sulla terrazza dell'istituto comprensivo di Minervino di Lecce, in collaborazione con Stati Generali della Scuola (www.statigeneralidellascuola.it), con la presenza di Silvia Albertone, dirigente scolastica e di Ettore Caroppo. Animatore della giornata dedicata agli studenti sarà Alfredo Giovanni, geologo, musicista e scrittore nonché progettista dell'acquedotto Pugliese, che presenterà il libro "Fatti" Albero" edito da Radici Future, che racconta la corsa di un'intera popolazione per salvare un pino secolare dall'abbattimento prematuro.Si conclude così l'evento più gettonato dell'estate, iniziato a luglio alla presenza della giornalista Annalisa Monfreda e continuato con Chiara Foà è Matteo Saudino, Ilaria Amenta, Domenico Agasso, Marco De Lillo, Marco Frittella, Mina Micunco, Gabriella Genisi, Rocco Pezzano."Un modo unico di chiudere in bellezza l'evento e inaugurare l'anno scolastico" - dichiara la dirigente scolastica Silvia Albertone - "per un anno all'insegna dell'approccio sostenibile, punto cardine e filosofico principale del nostro istuto"L'appuntamento si rinnoverà sicuramente nei prossimi anni con nuovi e sensazionali format, ma sempre dediti a celebrare la Puglia Antica e le sue tradizioni che per molti secoli sono state la culla della popolazione e dei tanti visitatori che nei secoli si sono succeduti.