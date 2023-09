CORATO - Una tragedia ha colpito ieri sera la periferia di Corato, dove un imprenditore edile di 46 anni ha perso la vita durante un incidente sul lavoro in un terreno di sua proprietà situato in viale Boscarello. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato tragicamente travolto e schiacciato da un cestello che si è sganciato in modo improvviso da un'autogru.Le squadre di soccorso del 118 sono intervenute prontamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 46enne. La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità locale, lasciando un vuoto insostituibile nella sua famiglia e tra gli amici.La Procura di Trani ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo al fine di stabilire le circostanze esatte dell'incidente e se ci fossero eventuali responsabilità da parte di terzi. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale dello Spesal della Asl di Bari per le procedure investigative e gli accertamenti necessari.Questo tragico evento sottolinea l'importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di prevenire incidenti di questo genere. La comunità è unita nel cordoglio per la perdita di un uomo che aveva tanto da dare e che ora è stato strappato prematuramente alla vita.