Tragedia nel tarantino: incidente stradale fatale per un 50enne in percorso dai domiciliari

TARANTO - Una tragedia ha colpito il Tarantino questa mattina sulla strada provinciale SP123, nel tratto tra Lizzano e Pulsano, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima si trovava a bordo della propria auto, che purtroppo è uscita fuori strada, terminando la sua corsa in un vigneto nei pressi della strada.La notizia è particolarmente scioccante, in quanto l'uomo coinvolto nell'incidente era ai domiciliari al momento dell'accaduto. Stava recandosi in Tribunale senza scorta dopo aver ottenuto l'autorizzazione per partecipare a un'udienza. Questa autorizzazione, tuttavia, si è trasformata in una tragica coincidenza, portando alla sua morte in un incidente stradale.I parenti dell'uomo erano in Tribunale al momento della notizia dell'incidente e della sua morte. La notizia ha scosso profondamente la famiglia, e alcuni parenti sono addirittura svenuti a causa dell'orrore e della sorpresa. Questo tragico incidente rappresenta un duro colpo per la comunità locale e per i familiari dell'uomo deceduto.Le circostanze esatte dell'incidente e le cause che hanno portato all'uscita fuori strada dell'auto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti locali e coloro che conoscevano la vittima, mentre l'intera comunità cerca di fare i conti con questa tragica perdita.