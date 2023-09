TARANTO - Una tragedia si è verificata questa mattina lungo la strada statale 7, nel territorio di Taranto, all'altezza del chilometro 653, quando un uomo è stato fatalmente investito da un autocarro. Questo incidente ha scosso la comunità locale e ha richiesto l'intervento immediato delle autorità e dei soccorritori.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, i tecnici dell'Anas e le Forze dell'Ordine per gestire la situazione di emergenza. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, mentre le Forze dell'Ordine hanno iniziato a raccogliere informazioni e prove per comprendere le circostanze esatte dell'incidente.A seguito dell'incidente, la carreggiata in direzione Brindisi è stata chiusa al traffico al fine di facilitare le operazioni di soccorso e per consentire alle autorità competenti di condurre gli accertamenti necessari. Questa chiusura ha comportato inevitabili disagi per i viaggiatori, ma è stata una misura necessaria per garantire l'integrità dell'area dell'incidente e per consentire alle autorità di svolgere il loro lavoro in sicurezza.La perdita di una vita in un incidente stradale è sempre una tragedia, e la comunità locale è stata profondamente colpita da questo drammatico evento. Le indagini continueranno per stabilire le cause dell'incidente e per garantire che tutte le responsabilità vengano accertate.“Un altro terribile incidente nella mattinata di ieri e altre vittime evitabili sulla SS7, un’arteria stradale inadeguata e insicura. Più di un anno fa con un mio emendamento abbiamo stanziato 4,5 milioni per finanziare la progettazione definitiva degli interventi di raddoppio delle corsie e interramento della carreggiata tra Massafra e Taranto ma ad oggi non si ha alcuna notizia. Qualche settimana fa ho presentato anche un’interrogazione parlamentare per sapere che fine avessero fatto quei soldi e quando sarebbero stati messi a disposizione per procedere ma è stata palesemente ignorata. Quante altre morti dovremo piangere prima che il Governo si decida ad intervenire? In questo caso basterebbe che liquidasse le risorse che con fatica siamo riusciti a far destinare per la Terra Jonica”. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico, a commento della notizia dello scontro sulla SS7 all’altezza di Massafra tra un tir e un’autovettura in cui ha perso la vita il conducente di quest’ultima.