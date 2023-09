Tragico incidente sulla Andria-Corato: 70enne perde la vita

ANDRIA - Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 2, ex statale 98, nella zona tra Andria e Corato. Un uomo di 70 anni, alla guida di una Ford Ecosport, sembra abbia perso il controllo del veicolo a causa di un malore. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati da parte del personale del 118 arrivato sul luogo dell'incidente, l'uomo è deceduto.L'incidente ha coinvolto anche la moglie dell'uomo, che si trovava accanto a lui al momento dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe notato il malore del marito e avendo visto che l'auto stava invadendo la corsia opposta, avrebbe preso il controllo del veicolo. Nel tentativo di evitare ulteriori danni, avrebbe sterzato verso destra, finendo fuori strada e urtando contro il guardrail.La moglie è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria per ricevere cure mediche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Locale, i Carabinieri e il personale del 118 per gestire la situazione.