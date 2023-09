Trani: a Palazzo Beltrani ultimo appuntamento con "Risate a corte"

TRANI - La prima edizione di Risate a Corte giunge al termine con il Comedy show dei Villa Perbene che dalle ore 21 di mercoledì 20 settembre saranno sul palco allestito nella terrazza Davide Santorsola di Palazzo delle arti Beltrani (Trani, via Giovanni Beltrani, 51), nel cuore del centro storico della città di Trani.

Il collettivo composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti, si prepara per lo show pugliese dei tre comici salernitani che hanno riscontrato un grande successo in teatro e in tv sin dalla fondazione del trio, partito da una semplice amicizia che ha attraversato un percorso artistico formatosi su palchi prestigiosi, dallo Zelig Cabaret e Zelig Off fino a Colorado, per poi approdare sulle piattaforme web dove hanno raccolto migliaia di views.

L’irriverente Comedy show dei Villa PerBene mescola diversi ingredienti in cui monologhi, personaggi, battute velocissime, musica e video saranno gli espedienti per smascherare contraddizioni e cliché della società e dello stesso trio.

Dopo aver ospitato Giuseppe Scoditti, Vincenzo Comunale e Paolo Labati, la rassegna dedicata all’arte della comicità si conclude con i Villa Perbene, una kermesse che ha ospitato quattro brillanti attori, nuovi talenti della comicità italiana. Il progetto "Risate a Corte", nato da una sinergica collaborazione tra il comune di Trani e Ideando Adv, ha inaugurato la sua prima stagione con un grande successo che saluta questa sera il pubblico di Palazzo Beltrani con un arrivederci alla prossima edizione.