- "Particolarmente importante la notizia comunicata oggi da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A della pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del ‘Nodo intermodale di Brindisi – Collegamento dell’area industriale retroportuale di Brindisi con l’infrastruttura ferroviaria nazionale’. Dopo l’aggiudicazione dei lavori per la cassa di colmata nel porto di Brindisi, si tratta di un altro straordinario passaggio per lo sviluppo del trasporto intermodale e sostenibile, che consentirà ai porti pugliesi e a quello di Brindisi, in particolare, di avere una più ampia capacità di attività nel trasporto delle merci attraverso il sistema ferroviario nonché un incremento dei rapporti internazionali con l’Adriatico e il Mediterraneo". Questo il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il "Nodo intermodale di Brindisi".