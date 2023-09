Turco (M5S) Chiede al Ministro dei Trasporti di garantire la continuità territoriale nell’area ionico-salentina

ROMA - Il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, ha sollevato una serie di preoccupazioni riguardo alla riduzione del numero di voli da Brindisi per Roma e Milano da parte di Ita Airways. Tale decisione potrebbe avere un impatto significativo sull'area ionico-salentina, causando disagi a cittadini, imprenditori e professionisti che dipendono da questi collegamenti aerei.Turco ha presentato un'interrogazione parlamentare a risposta orale indirizzata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo di sollevare diverse questioni importanti:1. **Continuità Territoriale**: Turco ha chiesto al Ministro quali interventi di sua competenza possano garantire la continuità territoriale nell'area ionico-salentina, soprattutto considerando la sua già limitata infrastruttura di trasporto.2. **Monitoraggio delle Compagnie di Trasporto**: L'interrogazione include una richiesta di informazioni sulle intenzioni del Ministro di monitorare le compagnie di trasporto aereo e ferroviario che operano nell'area, al fine di favorire la concorrenza e prevenire eventuali distorsioni o penalizzazioni all'economia locale.3. **Tavolo di Concertazione**: Turco vuole sapere se il Ministro ha intenzione di aprire un tavolo di concertazione con le parti interessate per evitare l'isolamento dell'area ionico-salentina. Questa iniziativa mira a coinvolgere tutte le parti interessate nella ricerca di soluzioni per mantenere collegamenti efficaci e sostenibili nell'area.L'area ionico-salentina è tra le più importanti e popolose del Mezzogiorno e, con i Giochi del Mediterraneo del 2026 in programma, è fondamentale garantire soluzioni di trasporto adeguate per i cittadini e gli eventi futuri. La richiesta del Senatore Turco riflette la necessità di risposte concrete per affrontare le sfide legate ai trasporti nell'area ionico-salentina.