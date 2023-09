KIEV - Le tensioni in Ucraina continuano a crescere, con le forze di occupazione russe che hanno lanciato diversi gruppi di droni d'attacco in tutto il paese, concentrandosi in particolare nelle regioni meridionali. Tuttavia, le forze ucraine hanno riportato un notevole successo nella difesa del loro territorio, abbattendo ben 22 droni russi del modello Shahed-136/131 nella zona di Odessa. Questa notizia è stata confermata dall'Aeronautica Militare dell'Ucraina.I droni russi erano stati lanciati sia dall'area del campo di addestramento di Chauda in Crimea che da Primorsko-Akhtarsk in Russia. Questo attacco con droni dimostra la complessità della situazione nella regione e la determinazione delle forze di occupazione russe nel cercare di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.Nel frattempo, secondo indiscrezioni di stampa, gli Stati Uniti stanno preparando l'invio all'Ucraina delle controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, un'azione che finora era stata effettuata solo da Londra. Questo potrebbe rappresentare un importante supporto per l'Ucraina nella sua difesa contro le forze russe.Tuttavia, le tensioni geopolitiche non riguardano solo il campo militare. Il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha accusato il presidente americano Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni di essere "complici diretti" dei nazisti, un'accusa che rispecchia l'aggravarsi delle relazioni internazionali.Inoltre, la fondazione Nobel ha revocato l'invito agli ambasciatori russo, iraniano e bielorusso per la cerimonia di premiazione, in seguito alle proteste contro l'aggressione russa in Ucraina. Questa decisione è stata accolta con gioia a Kiev, che la ha considerata una "vittoria dell'umanesimo."La situazione in Ucraina rimane fluida e complessa, con la comunità internazionale che continua a monitorare gli sviluppi e a cercare soluzioni diplomatiche per mettere fine alla crisi.