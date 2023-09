Secondo fonti governative citate dall'emittente televisiva statunitense ABC, l'amministrazione degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di fornire all'Ucraina missili a lungo raggio Atacms. Questi missili potrebbero essere consegnati all'Ucraina nei prossimi mesi.L'Ucraina ha espresso il desiderio di ricevere armi a lungo raggio per sostenere gli sforzi contro le milizie separatiste nell'est del paese, nonostante le preoccupazioni degli alleati occidentali riguardo all'uso potenziale di tali armi in territorio russo. Le autorità ucraine hanno sottolineato che non intendono utilizzare tali armi per colpire obiettivi in territorio russo.Il presidente russo Vladimir Putin ha sostenuto che il conflitto nell'est dell'Ucraina è stato deliberatamente provocato dall'Occidente. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito Putin un bugiardo e ha dichiarato che è impossibile negoziare con lui.La recente escalation delle tensioni tra Ucraina e Russia ha portato a crescenti preoccupazioni a livello internazionale. La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha dichiarato che il passo più importante per sostenere la crescita globale sarebbe che la Russia metta fine alla sua aggressione contro l'Ucraina. Ha anche sottolineato che il conflitto ha contribuito ad aumentare i prezzi alimentari ed energetici, rappresentando un rischio per la crescita economica globale.Nel contesto di questa situazione complessa, resta da vedere come si svilupperanno le relazioni tra Stati Uniti, Ucraina e Russia nei prossimi mesi.