BRINDISI - Una giornata da incubo è stata vissuta dai passeggeri del volo EasyJet Brindisi Milano EJU3518, di lunedì 4 settembre, quando il loro viaggio è stato ritardato di ben tre ore. Questo episodio ha causato notevoli disagi per coloro che avevano programmato di raggiungere Milano in tempi ragionevoli.Inizialmente previsto di decollare alle 10:45, il volo è stato costretto a rimanere a terra per un'interminabile attesa, atterrando solo alle 15:47. Questo considerevole ritardo ha portato i passeggeri a trascorrere ore infinite all'interno dell'aeroporto di Brindisi, con inevitabili frustrazioni e ritardi nei loro piani di viaggio.Le cause di questo disservizio sembrano essere imputabili alla compagnia aerea EasyJet, il che solleva dubbi sulla loro efficienza e affidabilità nei confronti dei clienti. Tuttavia, una nota positiva è emersa dalla situazione. Grazie all'assistenza gratuita fornita da ItaliaRimborso, i passeggeri hanno la possibilità di richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro.Questa compensazione si basa sul Regolamento Comunitario 261/2004, il quale stabilisce i diritti dei passeggeri in caso di ritardi e cancellazioni dei voli. Se le problematiche riscontrate sono effettivamente imputabili alla compagnia aerea, come sembra essere in questo caso, i passeggeri hanno il diritto di essere risarciti per il disagio subito.In conclusione, anche se i passeggeri del volo EasyJet Brindisi Milano hanno vissuto un'esperienza indesiderata con un ritardo di tre ore, possono almeno trovare conforto nella possibilità di ottenere una compensazione finanziaria grazie all'assistenza di ItaliaRimborso e alle leggi a protezione dei diritti dei passeggeri. Questo episodio serve da monito alle compagnie aeree affinché mantengano la loro responsabilità nei confronti dei clienti e garantiscano viaggi senza intoppi.