BERGAMO - “In queste ore il Nord Italia è sotto l’azione dell’ennesima perturbazione atlantica, particolarmente intensa su alcune aree dove si registrano punte di oltre 80-100mm” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “Situazione particolarmente critica tra Appennino ligure orientale ed Emilia, dove si registrano numerose criticità idrogeologiche, esondazioni e anche il crollo di un ponte nel Parmense; piogge intense si registrano anche su Lombardia orientale, Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso di martedì 31 il fronte estenderà la sua azione pure al Centrosud, con rovesci e temporali sparsi in particolare tra Toscana, Umbria, Marche e in generale lungo il versante tirrenico. Ad ogni modo si tratterà di piogge in genere meno intense e organizzate rispetto al Nord, tanto che dall’Abruzzo alla Puglia le precipitazioni potranno risultare scarse se non assenti con anche delle aperture. Il tutto sarà accompagnato da venti anche forti di Libeccio, con raffiche di 80-100km/h se non oltre su alto Tirreno, alto Adriatico e in generale sull’Appennino.OGNISSANTI CON TREGUA MA DURA MOLTO POCO – “La giornata di Ognissanti partirà asciutta e anche in prevalenza soleggiata ma si tratterà di una tregua effimera” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “dal momento che già nel pomeriggio avanzerà un nuovo fronte da ovest che porterà nubi diffuse e qualche pioggia o rovescio sparso a partire dal versante tirrenico.”A SEGUIRE ARRIVA LA TEMPESTA ATLANTICA CIARAN – “Nel frattempo un nuovo intenso ciclone nord atlantico si farà strada sul Nordovest Europa impattando le Isole Britanniche giovedì 2 novembre. Si tratterà di una vera e propria tempesta, già battezzata Ciaran, responsabile di intenso maltempo con venti particolarmente violenti e raffiche potenziali persino di oltre 130-150km/h tra Francia nord occidentale, Inghilterra e Galles. Successivamente l’azione ciclonica si estenderà a gran parte d’Europa pilotando l’ennesima perturbazione anche sull’Italia dove tra giovedì 2 e venerdì 3 è attesa una nuova fase di maltempo dapprima al Nord, poi anche al Centrosud (specie versante tirrenico), con venti talora burrascosi e raffiche di oltre 90-100km/h. Con tutta probabilità l’autunno continuerà a ruggire anche nei giorni successivi con ulteriori perturbazioni per tutta la prima decade di novembre” – concludono da 3bmeteo.com