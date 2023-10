Addio al Professore Gaspare Noviello dell'Istituto Panetti-Pitagora di Bari

BARI - Un annuncio straziante è stato condiviso sui social media dall'Istituto Panetti-Pitagora di Bari per commemorare il professor Gaspare Noviello, recentemente scomparso. Il post rivela il profondo impatto che la notizia della sua morte ha avuto sulla comunità scolastica.

Il post afferma: "Gaspare non c'è più, Gaspare ci ha lasciati." Il professore, noto per il suo sorriso contagioso e la sua dedizione all'insegnamento, è stato ricordato con affetto dai suoi colleghi e dagli studenti. L'annuncio sottolinea la perdita significativa per la scuola e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.