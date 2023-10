Cliente smemorato o tentativo di fuga? Sconcerto in un ristorante di Porto Cesareo

PORTO CESAREO - Scena sconcertante al ristorante "Pizza a Metro" di Porto Cesareo, dove dei clienti hanno consumato la cena e poi sono fuggiti senza pagare. La proprietaria ha espresso la speranza che si sia trattato di una distrazione, ma ha deciso di condividere la vicenda sui social media, mettendo in evidenza che lo scontrino è ancora pendente di pagamento.Nel post, si legge: "I signori clienti sono andati via senza pagare, mentre attendevo che venissero a ritirare lo scontrino. Spero solo che per i signori sia stata una distrazione, una dimenticanza, ma ci tengo a informarli, con l'unico mezzo che è a mia disposizione, che lo scontrino di tutto quello che hanno mangiato è ancora qui e che non hanno pagato. Quando vogliono posso venire a saldare il conto!".