Anche in Puglia grande partecipazione per il Tour Appalti





BARI – Il Tour Appalti ritorna in Puglia, precisamente a Cassano delle Murge registrando una straordinaria affluenza di amministratori e dipendenti pubblici, quasi 200 in rappresentanza di 63 Enti, a conferma dell’importanza di un evento formativo giudicato dai partecipanti indispensabile in una fase di crescenti responsabilità in capo agli Enti locali.

Il sindaco di Cassano delle Murge, Davide del Re, nel suo intervento non ha mancato di ringraziare ASMEL «per aver scelto Cassano delle Murge come sede della tappa pugliese del Tour Appalti». Il Sindaco ha poi posto l’attenzione sull’importanza che riveste l’associazione per i Comuni del territorio: «Ci sono sempre nuove sfide per le amministrazioni locali rispetto alle quali dobbiamo farci trovare pronti e il ruolo che svolge Asmel per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali è fondamentale. Una struttura trasversale che supporta le amministrazioni per affrontare, attraverso questa capillare attività formativa, tutte le sfide amministrative frutto anche dei continui interventi normativi. Basti pensare al tema degli appalti pubblici e a quello del reclutamento, rispetto ai quali Asmel è in grado di dare risposte concrete».

L’evento, nel quale si sono toccati i diversi temi di attualità dalle novità del Codice dei contratti pubblici, in particolare con l’avvio del sistema di qualificazione, alla progettazione in BIM, alle procedure di reclutamento mediante l’Elenco Idonei, ha visto anche la partecipazione del segretario generale di Asmel, Francesco Pinto, che ha ribadito come ASMEL rappresenti per i Comuni un presidio di efficienza e di legalità che negli anni ha garantito ai Comuni italiani di affrontare il cambiamento mediante soluzioni sempre in linea con le disposizioni normative e soprattutto in grado di dare risposte concrete alle diverse esigenze che si sono di volta in volta palesate. In dieci anni ASMEL si è radicata sempre più sul territorio nazionale e il suo ruolo non può più essere trascurato anche a livello centrale.

Presenti all’evento anche tanti dipendenti pubblici che in questi anni hanno visto accresciute le opportunità formative attraverso i diversi percorsi messi a disposizione gratuitamente dall’associazione. Come ha voluto sottolineare Leonardo Recchia, uno dei recenti diplomati attraverso il Master in Project Management della Pubblica Amministrazione: «Il conseguimento del Master in collaborazione con l’Università Parthenope di Napoli mi ha dato l’opportunità di accedere ad un corso di laurea magistrale con il riconoscimento degli esami del Master del primo anno. Ciò ha costituito un tassello fondamentale per la mia crescita professionale e mi ha permesso anche di migliorare la vita lavorativa dell’ente presso cui sono impiegato».

ASMEL è l’Associazione per la Modernizzazione e la Sussidiarietà degli Enti Locali, senza scopo di lucro, la cui azione ha consentito di mettere in rete oltre 4.220 enti in tutt’Italia con un approccio pervasivo e cooperativo e realizzando community nei settori dell’eGovernment, della formazione, dell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, della committenza, ecc. Alle Stazioni appaltanti associate garantisce oltre alla committenza e i servizi ausiliari, anche la piattaforma gare, la formazione e l’assistenza per la qualificazione autonoma .