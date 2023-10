Andria, preoccupazione per le crescenti installazioni di antenne di telefonia

ANDRIA - Nel cuore di Andria, una crescente inquietudine si trasforma in terrore mentre il numero inarrestabile di antenne di telefonia continua a proliferare in tutta la città federiciana. Queste installazioni non risparmiano neanche le campagne e i luoghi di aggregazione sociale, generando preoccupazione tra i cittadini, i residenti e i membri dell'Associazione di Impegno Civico "Io Ci Sono!".L'Associazione "Io Ci Sono!" è da decenni un attore di primo piano nella difesa dei diritti dei cittadini e dell'ambiente ad Andria. Di recente, il Presidente dell'associazione, Savino Montaruli, è intervenuto dopo essere stato allertato dai residenti e dagli utenti di strutture in via Monte Faraone, dove ulteriori installazioni di antenne stavano avvenendo.Montaruli ha dichiarato: "In un'altra area urbanizzata ed abitata, persino accanto alla sede di una nota e prestigiosa Struttura Sanitaria di Primissimo Livello, il Centro di Fisioterapia - Piscine 'San Pietro', nel mezzo di uno straordinario campo di ulivi, una fossa profonda è già stata realizzata in un'area circoscritta pronta ad 'ospitare' l'ennesimo traliccio sul quale far spuntare funghi velenosi che i cittadini non vogliono continuare ad ingoiare."L'Associazione "Io Ci Sono!" ha risposto prontamente, come ha fatto in precedenti casi simili, tra cui Via Scipione l'Africano, Via Pericle e Via Lagnone Santa Croce. Montaruli ha sottolineato che sono in costante contatto con l'Assessore all'Ambiente, l'avvocato Savino Losappio, per monitorare la situazione. Ha anche annunciato che la richiesta di convocazione della società telefonica responsabile delle installazioni avverrà presto presso Palazzo di Città, come richiesto sia da "Io Ci Sono!" che dai residenti.L'Associazione auspica che si giunga a soluzioni simili a quelle adottate in casi precedenti e sottolinea l'importanza di avviare un Piano Pubblico di Localizzazione delle Antenne. Questo piano dovrebbe porre fine a ciò che viene definito uno scempio speculativo e rendere le istituzioni responsabili della situazione, liberando gli Osservatori Civici dal ruolo di sostituti delle istituzioni spesso distratte o assenti.L'Associazione "Io Ci Sono!" sottolinea l'urgenza di maggiore attenzione e dignità nella gestione di queste installazioni, per il bene della città di Andria e dei suoi cittadini.