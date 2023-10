Ostuni, martedì 24 ottobre 2023 l'assemblea pubblica 'La mia casa è anche Ostuni - In rete con l'amministrazione comunale. Laboratorio partecipato: Forum verso Consulte'

- Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: martedì 24 ottobre marzo 2023, dalle ore 16:45 alle ore 19:45 presso il Centro di Spiritualità "Madonna della Nova" in via San Giovanni Bosco, si terrà l'assemblea pubblica dal titolo "La mia casa è anche Ostuni - In rete con l'amministrazione comunale. Laboratorio partecipato: Forum verso Consulte". E' stata indetta dalla Giunta Esecutiva del Forum della Società Civile di Ostuni.