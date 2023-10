Ostuni, Isola ecologica Santa Caterina: riaperto il passaggio pedonale per gli utenti

- È stato riqualificato e riaperto al pubblico il passaggio pedonale dell'isola ecologica di Contrada Santa Caterina. Lo scorso 11 settembre si era provveduto alla consegna dei lavori alla presenza del DEC del servizio (Direttore per l’esecuzione del contratto) e del responsabile della sicurezza della ditta Bianco; oggi, dopo l'ultimazione degli ultimi interventi, tra i quali l'installazione della necessaria segnaletica verticale in grado di orientare l'utenza nelle operazioni di conferimento, l'isola ecologica si presenterà in una veste più accessibile e funzionale all'utilizzo da parte della cittadinanza.