'Avviciniamoci', ASL Bari presenta il Percorso di tutela

BARI – Rendere più efficiente il sistema, con un Percorso di tutela, nei confronti di determinate fasce di utenti. E’ questo l’obiettivo del progetto “Avviciniamoci”, elaborato dalla ASL Bari per rispondere ai bisogni di salute, in tema di prenotazione di esami e visite, provenienti dalla popolazione.

Si comincia con due numeri di telefono dedicati alla disabilità motoria grave e alle patologie oncologiche, utilizzabili qualora gli ordinari canali di prenotazione di visite ed esami del sistema CUP non riescano a garantire l’accesso alle prestazioni entro i limiti previsti.

I dettagli saranno illustrati in conferenza stampa, mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 10, in concomitanza con l’avvio del nuovo servizio, nella sede della Direzione generale ASL Bari, ex CTO (4° piano).

All’incontro con i mass media interverranno:

· Antonio Sanguedolce, Direttore generale ASL Bari

· Gaetana Pagano, Responsabile Unica Liste d’Attesa (RULA)

· Caterina Morcavallo, staff Direzione generale

· Le operatrici del nuovo servizio