LECCE - In replica alle dichiarazioni diffuse dal consigliere Gianpaolo Scorrano e riportate da alcuni organi di stampa sul bando per le case popolari, si invia di seguito dichiarazione dell’assessora al Welfare Silvia Miglietta: «Di fronte alle calunniose affermazioni del consigliere comunale Giampaolo Scorrano riportate in alcuni articoli di stampa, mi trovo costretta a intervenire pubblicamente per smentire ogni attribuzione alla sottoscritta di dichiarazioni relative alla prossima messa a bando di ‘tremila alloggi’ nella città di Lecce. Diffido dal riprodurre la calunnia diffusa dal consigliere, riservandomi ogni azione legale necessaria per tutelare la mia onorabilità, oltre che il lavoro trasparente e cristallino del settore Welfare dell’Ufficio casa, che non merita di essere infangato da becere illazioni. A beneficio dei cittadini preciso che, a differenza delle informazioni riportate sulla stampa nei giorni scorsi, assolutamente non attribuibili ad alcuna dichiarazione, pubblica o privata, della sottoscritta, gli alloggi popolari della città di Lecce che saranno messi a bando non sono tremila, e che i cittadini assegnatari di un alloggio popolare non dovranno rifare la domanda di assegnazione per vedersi confermato il proprio alloggio, il cui mantenimento è dalla legge garantito dalla permanenza dei requisiti».