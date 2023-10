Inter fb





Mourinho, che segue la gara dalla tribuna per squalifica, deve fare a meno di Pellegrini e Spinazzola, Inzaghi si affida ai soliti Dumfries e Dimarco che sfrecciano sulla fasce. Il risultato potrebbe essere più ampio già dalle prime battute di gara in cui la botta di Calahnoglu si stampa sulla traversa. Thuram sfida in velocità Ndika e si tende spesso percoloso tra le retroguardia giallorossa. Acerbi, Bastoni e Pavard controllano senza grandi problemi Lukaku.





La Roma non riesce a impostare anche per l'aggressività degli avversari. Lautaro sbaglia di testa e il compagno d'attacco francese è fermato da un ottimo intervento di Rui Patricio. Il gol per l'Inter sembra nell'aria e invece la Roma riesce anche con un po' di fortuna a restare in gara. Nel secondo tempo Calah che sfiora la rete dal limite dell'area e Mhkytarian lasciano il posto a Asllani e Frattesi.





A parte un colpo di testa di Crostate neutralizzato da Sommer, la Roma è obbligata a difendersi: le incursioni di Dimarco diventano pressanti, San Siro trascina i nerazzurri a trovare il gol che arriva proprio dal traversone basso del nazionale italiano che Thuram tocca quanto basta per sbloccare il risultato.





Lautaro lotta su ogni pallone per difendere il risultato, ma tutti i nerazzurri controllano il campo. C'è il tempo per un altro grande tiro di Carlos Augusto che finisce sulla traversa. L'Inter torna in testa e tiene a distanza la Juve, ma contro la Roma ha offerto una grande prova di squadra compatta.

- Tra i fischi assordanti nei confronti del grande ex Lukaku l'Inter ottiene una vittoria meritata nel big match contro la Roma. La rete della vittoria è firmata da Thuram proprio il numero nove che tra i nerazzurri ha preso il posto di Big Rom. Al Meazza l'Inter sconfigge la Roma per una rete a zero, ma ha dominato la partita dal primo all'ultimo minuto.