Bari, anche quest'anno Formedil tra i protagonisti del Saie

BARI - Anche quest’anno il Formedil sarà presente nel padiglione 20 al Saie "la Fiera delle costruzioni: progettazione, edilizia, impianti" che si svolgerà a Bari alla Fiera del Levante dal 19 al 21 ottobre. - Anche quest’anno il Formedil sarà presente nel padiglione 20 al Saie "la Fiera delle costruzioni: progettazione, edilizia, impianti" che si svolgerà a Bari alla Fiera del Levante dal 19 al 21 ottobre.





Nel corso della tre giorni sarà dato ampio spazio alle nuove tecnologie e ai processi innovativi, ma anche all’edilizia tradizionale e al restauro. Un programma ricco di iniziative ed appuntamenti, a partire dalle attività seminariali organizzate nei tre giorni di fiera anche dagli Enti territoriali.

Tra le maggiori iniziative il convegno nazionale che si terrà giovedì 19 ottobre nella sala convegni allestita all’interno del padiglione 20, durante il quale Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, presenterà i dati del "Rapporto di attività Formedil 2023".

A seguire, venerdì 20 ottobre nella Sala 8 del centro congressi, la tavola rotonda, organizzata dal Formedil e dalla CNCE, che vedrà protagonisti i rappresentanti delle parti sociali nazionali.

Sabato 21 ottobre, infine nel Padiglione 20, si svolgerà la finale nazionale di Ediltrophy 2023. La manifestazione, nata nel 2008 per volontà delle parti sociali dell’edilizia, sarà anche quest’anno l’occasione per promuovere il sistema bilaterale edile della formazione e della sicurezza nonché l’intero settore delle costruzioni.

"L’edizione 2023 – spiega la Presidente dell’Ente Elena Lovera - per la prima volta ha coinvolto gli studenti Tecnici progettisti sul territorio. Questa è una novità rispetto al passato, un modo per avvicinare i giovani ad un settore come quello dell’edilizia, e sensibilizzarli sull'importanza del settore edile, su come questo sia radicalmente cambiato negli ultimi anni mediante processi di digitalizzazione, nuovi materiali e tecnologie all’avanguardia che rappresentano già la realtà lavorativa. Al fine di far crescere l'interesse per il nostro settore e ricreare l’appeal in calo, soprattutto nei giovani, a causa dei vecchi retaggi del passato che continuano a dipingere l'edilizia come un settore ‘sporco’, dal basso profilo e senza futuro".

Le persone in gara sono allievi o ex allievi dei corsi di formazione promossi degli Enti territoriali Formedil. Nella categoria junior particolare rilievo viene dato alla presenza dei giovani allievi, con un premio speciale ai migliori classificati in ottica di promozione e di avvicinamento dei giovani al settore.

Il manufatto classificatosi primo al concorso dei tecnici, sarà inoltre oggetto di gara nella finale nazionale del 21 ottobre per la categoria senior. Al termine della finale, oltre al titolo di "squadra di muratori dell’anno" per la categoria senior e per quella junior, viene assegnato anche il premio speciale "lavorare in sicurezza", oltre al premio speciale "giovani promesse". Ediltrophy23 organizzata in collaborazione con il Formedil Bari, è stata patrocinata da Cnce, Sanedil e Prevedi, anch’essi enti bilaterali del settore edile e Confindustria ceramica. I manufatti realizzati durante la finale nazionale saranno donati alla Città di Bari.