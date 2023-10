Bari, arrestato 20enne per furto in negozio di alimentari







Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del negozio, e l'intera somma sottratta è stata restituita al proprietario. Il giovane, residente nella provincia di Bari, è stato arrestato e denunciato per furto aggravato e resistenza ai pubblici ufficiali. L'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria. Il giovane avrebbe sfruttato un momento di disattenzione del proprietario del negozio, aprendo il registratore di cassa e sottraendo 550 euro prima di cercare di fuggire. Tuttavia, è stato inseguito da persone presenti sul posto e poi bloccato dagli agenti della Polizia Locale.

BARI - Lunedì sera, un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale a Bari, in via De Rossi, dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre tentava di rubare denaro dalla cassa di un negozio di alimentari.