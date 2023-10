Lecce: Gallo, Strefezza e Gendrey sono i calciatori che hanno giocato più partite

FRANCESCO LOIACONO - Nel Lecce tre calciatori hanno giocato più partite nelle ultime tre stagioni. Il difensore Antonino Gallo arrivato in B nel 2019, ha disputato da allora ad oggi 89 partite. Il regista brasiliano Gabriel Strefezza negli ultimi tre anni tra Serie B e A, ha giocato 81 gare con la squadra salentina.

Il terzino francese Valentin Gendrey ha totalizzato 79 presenze con i giallorossi pugliesi. I tre calciatori in questo torneo di Serie A potrebbero arrivare a 100 match con il Lecce. A Gallo mancano 11 incontri per raggiungere le 100 presenze.

Per Strefezza ne basteranno 19 mentre Gendrey dovrà essere in campo altre 21 volte per raggiungere lo stesso numero.