Bari, la chiesa di San Martino ospita la mostra 'Nexus - siamo umani o robot?' della Bibart 2023

BARI - In occasione della ππ’π›πšπ«π­ - 𝐁𝐒𝐞𝐧𝐧𝐚π₯𝐞 𝐝'π€π«π­πž π‚π¨π§π­πžπ¦π©π¨π«πšπ§πžπš πŸπŸŽπŸπŸ‘ la millenaria chiesa di San Martino di Bari vecchia apre le sue porte, per un intero mese, ad una delle esposizioni artistiche della rassegna artistica. Dal 13 ottobre fino al 12 novembre sarΓ infatti visitabile per la mostra “NEXUS – Siamo umani o robot?” progetto artistico realizzato dai ragazzi delle comunitΓ terapeutiche-riabilitative del Gruppo Phoenix (progetto OF - Obbligo Formativo del Centro di Formazione Phoenix) in collaborazione con il collettivo ArtBrut2022. Una riflessione sul rapporto dell'essere umano con le moderne tecnologie e su quanto esse influenzano le nostre vite, le nostre emozioni e i nostri sentimenti.Siamo umani o robot? Ogni giorno ti comporti da umano o da robot? Sei libero nelle tue scelte o sei condizionato? Siamo privi di educazione emotiva? Non siamo abituati ai sentimenti?Semplici domande che necessitano di risposte complesse che sono state al centro delle attivitΓ artistiche del Centro di Formazione Phoenix.L’incontro con il collettivo ArtBrut22 Γ¨ stato per gli allievi del centro, giovani adolescenti in dispersione scolastica, occasione per rafforzare quanto intrapreso nel percorso formativo ormai al termine: trasformare il fallimento in opportunitΓ generativa e riscoprirsi ricchezza e grande risorsa della comunitΓ .Una mostra che, tra installazioni artistiche e videoproiezioni, Γ¨ incentrata sul falso abbraccio che ogni giorno ricerchiamo con le nuove tecnologie: qualcosa che Γ¨ piΓΉ di una semplice esposizione artistica dove l'ARTE Γ¨ una buona medicina per pensare da umani e non da robot. Una mostra immersiva dove Γ¨ forte anche il nesso simbolico tra la precarietΓ dello spazio della chiesa e quella dei soggetti coinvolti: ragazzi con adolescenze complesse i quali, attraverso questa esperienza possono dire: Io sono, esisto, io posso.La mostra sarΓ visitabile fino al 12 novembre:Di mattina: venerdΓ¬ e sabato 10.00 -12.00domenica 10.30 -13.00Di pomeriggio: dal martedΓ¬ al sabato 17.30-19.30Chiesa di San Martino (Strada Bianchi Dottula 4, Bari Vecchia)