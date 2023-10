Bari, mercoledì 18 ottobre 2023 conferenza di presentazione del Consorzio 'Mozzarella Gioia del Colle DOP': dal 19 al 23 ottobre l’incoming con i buyers europei

BARI - Il Consorzio "Mozzarella Gioia del Colle DOP" si presenta alla stampa mercoledì 18 ottobre, ore 11, presso la Sala Conferenza dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 47/49) alla presenza dei soci del Consorzio e delle Istituzioni per raccontare il percorso che ha portato all’importante riconoscimento e tutte le iniziative messe in campo per promuovere la seconda mozzarella italiana DOP, la prima con provenienza da latte vaccino. - Il Consorzio "Mozzarella Gioia del Colle DOP" si presenta alla stampa mercoledì 18 ottobre, ore 11, presso la Sala Conferenza dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 47/49) alla presenza dei soci del Consorzio e delle Istituzioni per raccontare il percorso che ha portato all’importante riconoscimento e tutte le iniziative messe in campo per promuovere la seconda mozzarella italiana DOP, la prima con provenienza da latte vaccino.





Previsti in conferenza gli interventi dell’Assessore all’agricoltura e all’industria agroalimentare della Regione Puglia Donato Pentassuglia, della Presidente del Consorzio Claudia Palazzo e dell’allevatore Pietro Laterza, Presidente di ARA Puglia. Presenti, inoltre, i sindaci dei Comuni del Consorzio, allevatori e trasformatori e l’agenzia che coordina il progetto di promozione della "Mozzarella Gioia del Colle DOP" nella persona della responsabile Lucia Nettis.

La storia del Consorzio prende il via intorno agli anni Duemila quando caseifici e allevatori del territorio si sono uniti in un’ATS portando avanti un iter burocratico intenso e non privo di ostacoli per arrivare ad ottenere un riconoscimento significativo come quello della DOP, "Denominazione di Origine Protetta", marchio di qualità riconosciuto dall’Unione Europea che certifica un prodotto che si distingue per una serie di caratteristiche che dipendono esclusivamente dal territorio che li esprime e produce. Tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione della materia prima, infatti, devono svolgersi all’interno dell’area dichiarata, pertanto il Consorzio ha ideato un rigoroso Disciplinare che elenca i requisiti richiesti affinché una mozzarella sia DOP.

Ecco perché la "Mozzarella di Gioia del Colle DOP" ha il sapore autentico della Puglia, dolce e avvolgente, dei suoi prati verdi delimitati da muretti a secco, degli allevamenti tra la Murgia barese e tarantina dove le mucche pascolano all’aria aperta per almeno 150 giorni all’anno accogliendo i benefici di una vita e di un’alimentazione naturale. È un prodotto che parla alla sua terra, della sua terra, ripescando le antiche tradizioni dal passato rurale e attualizzandole conservandone il meglio.

La sua promozione, infatti, passa anche da un Incoming rivolto a buyers europei che dal 19 al 23 ottobre visiteranno gli animali al pascolo, i caseifici del Consorzio e anche la mostra fotografica sull’evoluzione della lavorazione della Mozzarella di Gioia del Colle nel corso degli anni che si terrà al "Grand Hotel La Chiusa di Chietri".

L’obiettivo è quello di far conoscere l’eccellenza del prodotto pugliese ad aziende di distribuzione di tutta Europa tra le quali saranno presenti i referenti di ILG Food Group, uno dei più grandi distributori di prodotti artigianali italiani in Olanda, Vinalfood, Horeca distributor di prodotti italiani in Belgio, Pastavino, Horeca distributor di prodotti alimentari italiani in Francia, Italianissimo, Horeca distributor di prodotti italiani e catering in Svezia, Ital Passion, Horeca distributor di prodotti alimentari italiani a Monaco, Milimast, azienda alimentare all’ingrosso di prodotti italiani con sede a Savoie, Francia, e ancora l’Osteria Do Provo con sede a Lisbona, che si occupa di grande distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Quest’iniziativa si somma alle tante altre messe in campo dal neonato Consorzio, a partire dalla comunicazione istituzionale fino a quella social, un portale ad hoc, illustrazioni grafiche realizzate dall’illustratrice Isabel Regher, shooting fotografici, mostra itinerante, e ancora approfondimenti televisivi con programmi su emittenti regionali e nazionali: tutto al fine di mettere in luce la preziosità di un prodotto che ha radici antiche, molto da raccontare e tanti benefici da apportare ad un intero territorio.