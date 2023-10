Bari-Modena, Marino vuole un galletto aggressivo

- "Liberi di testa per esprimere il meglio, bisogna lavorare di squadra, essere aggressivi, ma senza mai perdere l'equilibrio". Nella sua prima conferenza stampa alla vigilia di una gara, il neo allenatore del Bari Pasquale Marino ha così presentato la linea indicata all'undici titolare che affronterà il Modena nell'incontro valido per la decima giornata della Serie B 2023-2024, in programma alle ore 14 di sabato 21 ottobre 2023.Al San Nicola di Bari, per il suo esordio sulla panchina biancorossa, Marino avverte che arriverà un avversario temibile e con una sua idea di gioco. Quanto preannunciato dal tecnico originario di Marsala, potrà essere confermato dalla voglia di riscatto del Modena a seguito del 2-0 incassato al Braglia dal Palermo nel confronto che ha preceduto la sosta per gli impegni delle Nazionali.