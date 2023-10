Da Casa Jolly Roger, ecco il libro di Daiana Campaini ‘Tu sei Meraviglia! ’

“I pezzi di un puzzle non combattono fra sé per la paura che terminino i posti disponibili o per il timore di non accaparrarsi i posti migliori... i pezzi del puzzle sanno bene che esiste uno spazio giusto per ciascuno e quello spazio è talmente destinato a quel pezzo che è impossibile che un altro glielo rubi. Lo stesso vale per voi, quindi... rilassatevi! Tutto è perfetto così com’ è”.

Dalla casa editrice Jolly Roger edizioni, esce “Tu sei meraviglia!” il nuovo libro di Daiana Campaini. Ognuno di noi ha i propri problemi, il costante giudicare ed essere giudicati accresce la nostra insoddisfazione. Ecco che nasce il libro di Daiana Campaini, un testo che strizza l’occhio alla metafisica e che attraverso la storia di tre giovani donne si pone come guida al ritrovamento di se stessi. Claire, Monica e Giulia, sono le portavoce di una storia di cambiamento, la stessa che le vede protagoniste di una lotta con i pezzi mancanti della propria esistenza.

Saranno “le parti aliene” di loro stesse a divenire i campanelli d’allarme di un percorso che giorno dopo giorno le vede sempre più vicine al loro corpo astrale. Le parti difettose di se stessi divengono quindi punti essenziali grazie ai quali districarsi nelle difficoltà della vita. Il lettore grazie alla loro storia, potrà di fatti compiere un viaggio all’interno di sé, abbracciando pagina dopo pagina, le proprie differenze, abbandonando il giudizio, vivendo nell’accettazione e nel moto costante del cambiamento. Un testo quello di Daiana Campaini, che si propone a metà tra guida e narrativa, capace non solo di indottrinare su tematiche profondamente complesse, ma anche di accompagnare in maniera semplice i suoi lettori in un viaggio dove è impossibile tornare come prima.

Ognuno di noi ha il proprio giogo e i propri fardelli. Il costante giudicare ed essere giudicati accresce ogni giorno di più il nostro livello di insoddisfazione. Questo libro, narrando il reale percorso evolutivo di tre ragazze, vi offre spunti per una rilettura di voi stessi. Ed ecco che, d’un tratto, tatuaggi, stranezze o “parti difettose di sé” diventano vere e proprie mappe del tesoro. Qual è il tesoro? Abitare costantemente la parte più speciale e autentica di sé, laddove dolore e frustrazione diventano combustibile di Pura Luce.





Info biografiche: Ho iniziato il mio percorso olistico a Firenze nel 2008, sono Master Reiki, Floriterapeuta e Channeler. Nel tempo ho acquisito nuove conoscenze e mi è stata donata la capacità di muovere le energie, vedere ed interagire sempre più col mondo invisibile, tanto da ricevere messaggi dal Cielo. Nel 2023 ho frequentato un corso di Channeling per affinare le mie percezioni e la mia capacità di dialogo col Cielo. Uso gli strumenti che si evolvono in me con l’unico obiettivo di riconnettere il Cielo e la Terra dentro di noi. Con le sedute di Channeling risveglio le persone al legame che le connette alle loro Guide, agli Angeli ed ai Maestri e, attraverso i Trattamenti Multidimensionali, riattivo le connessioni fra il corpo e l’Anima. Durante i trattamenti ho accesso a visioni ed informazioni strettamente funzionali al tipo di lavoro da svolgere, lascio che sia l’Anima del ricevente a spiegarmi come riconnetterla alla “Sua personalità”. A riconnessione avvenuta, qualunque sia stato lo strumento utilizzato, vedrete la vostra vita quotidiana arricchirsi di segnali e messaggi che potrete seguire in tutta autonomia. Questo libro, oltre a portare alla luce le testimonianze di percorsi autentici, è anche uno strumento attraverso cui ciascuno può iniziare a seguire autonomamente le proprie tracce di riconnessione. Camminare leggendo i segnali senza sentirsi mai più soli sarà bellissimo; essere sempre più in connessione ed in Armonia col Tutto sarà bellissimo.