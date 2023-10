Bari, prime due giornate 'Oktober Quett' annullate a causa delle forti raffiche di vento

BARI - A causa delle intense raffiche di vento che stanno interessando la città di Bari, che compromettono la sicurezza degli spettatori, le prime due giornate dell'evento "Oktober Quett" previste per oggi, Giovedì 19/10, e domani, Venerdì 20/10, sono state annullate. Tuttavia, è stato confermato che le giornate di Sabato 21/10 e Domenica 22/10 si terranno come programmato, e il programma artistico rimarrà invariato per queste date.Le due giornate annullate al momento sono in fase di valutazione per un possibile recupero nel prossimo weekend, a condizione che le condizioni meteorologiche lo permettano. Ulteriori dettagli in merito saranno comunicati tramite un apposito comunicato stampa.È importante notare che nonostante l'annullamento delle prime due giornate dell'evento "Oktober Quett", la Bombetteria di Piero Colella rimarrà aperta come al solito. Questa struttura è dotata di copertura e rimane a disposizione del pubblico per garantire un'esperienza piacevole nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Gli organizzatori si impegnano a garantire la migliore esperienza possibile per tutti i partecipanti, tenendo sempre la sicurezza come priorità.