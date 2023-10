Mesagne, sabato 21 ottobre 2023 convegno 'Patologia dell’apparato digerente e respiratorio: dalla terapia medica alla terapia chirurgica'

MESAGNE (BR) - Proseguono le iniziative nella città di Mesagne: è prevista per le 8:30 di sabato 21 ottobre 2023, nella Sala Meeting del Centro Medico Apulia Diagnostic, l’apertura dei lavori del convegno intitolato "Patologia dell’apparato digerente e respiratorio: dalla terapia medica alla terapia chirurgica". - Proseguono le iniziative nella città di Mesagne: è prevista per le 8:30 di sabato 21 ottobre 2023, nella Sala Meeting del Centro Medico Apulia Diagnostic, l’apertura dei lavori del convegno intitolato "Patologia dell’apparato digerente e respiratorio: dalla terapia medica alla terapia chirurgica".





Promosso dal centro specialistico Vestibology Medical Squinzano e organizzato dal provider Motus Animi, l’evento scientifico si articolerà in due distinte sessioni, concludendosi per le 13 con un questionario ECM che permetterà ai 40 medici partecipanti di ottenere 5 crediti formativi.

Il programma prevede gli interventi di alcuni tra gli specialisti più autorevoli del Salento e focalizza gli argomenti su una visione integrata del paziente, come illustra il responsabile scientifico dott. Alfredo Antonio Capone: "La patologia respiratoria ha molto spesso bisogno di un approccio diagnostico multidisciplinare, così da approntare una terapia realmente corretta nei confronti di un paziente che va inquadrato in toto. Per tale motivo in questa sede abbiamo deciso di affrontare tali problematiche a partire dalla chirurgia disostruttiva nasale a tutta la fisiopatologia rinofaringolaringea e pneumologica, così da fornire una completezza clinica multidisciplinare".

L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine dei Medici di Brindisi e dai Comuni di Brindisi e Mesagne, il cui sindaco Toni Matarrelli sarà presente per i saluti inaugurali.