Bari, chili di droga nascosti in un contatore del gas del centro storico

BARI - Nelle scorse ore gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, nel corso di un’operazione diretta a contrastare lo spaccio di droga nel borgo antico di Bari, hanno sequestrato un ingente quantitativo di hashish, marijuana e cocaina, nonché una pistola a tamburo, “Smith & Wesson”, calibro 357 magnum, pronta all’uso.Complessivamente sono stati sequestrati 716 grammi di hashish, 476 grammi di cocaina, 2,6 chilogrammi di marijuana. La pistola e lo stupefacente, suddiviso in panetti, bustine ed involucri, già pronto per la vendita, sono stati rinvenuti in un locale in disuso della piazzetta 62 Marinai, e in una finta cassetta metallica per contatore gas, posizionata in strada Arco S. Pietro.Il sequestro, per il quale al momento non è stato possibile attribuire specifiche responsabilità penali, è stato eseguito nel territorio di Bari vecchia, storicamente feudo del clan “Capriati”.