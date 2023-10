Basket, Fiba Europe Cup: l'Happy Casa Brindisi debutterà col Saragozza al Pala Pentassuglia

Mercoledì 8 novembre, alle 20,30 i biancazzurri giocheranno col Saragozza in Spagna. Mercoledì 15 novembre, i brindisini alle 20,30 torneranno al “Pala Pentassuglia” per la gara col Kalev Cramo e mercoledì 22 novembre dovranno vedersela alle 18 col Nes Ziona in trasferta. Si qualificheranno per la seconda fase le prime due squadre classificate di ogni girone.

- Nel girone F della Fiba Europe Cup di basket, l’ Happy Casa Brindisi debutterà mercoledì 18 ottobre alle 20,30 con il Saragoza al “Pala Pentassuglia”. Nella seconda giornata i pugliesi sfideranno mercoledì 25 ottobre alle 19,30 il Kalev Cramo in Estonia. Mercoledì 1 novembre, la squadra di Fabio Corbani ospiterà alle 20,30 quella israeliana del Nes Ziona.