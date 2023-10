Basket, l' Happy Casa Brindisi perde 87-91 col Saragozza

FRANCESCO LOIACONO - L’ Happy Casa Brindisi perde 87-91 dopo un tempo supplementare col Saragozza al “Pala Pentassuglia” nella prima giornata di andata del girone F di Europe Cup di basket. Nel primo quarto Mitchell per i pugliesi e Emegano per gli spagnoli, 3-3. Con Sulejmanovic il Saragozza prevale 27-30. Nel secondo quarto Emegano, 30-33 per gli spagnoli e Cinciarini, 30-36. Per merito di Watt il Saragozza si impone 39-47. Nel terzo quarto Sulemajnovc porta gli spagnoli sul 39-50.

Johnson permette ai pugliesi di restare in partita, però il Saragozza continua a essere in vantaggio 48-51. Con il canestro di Yusta gli spagnoli trionfano 54-61. Nel quarto quarto, Smith e Bell-Haynes allungano il punteggio sul 54-64 per la squadra avversaria, ma il Brindisi con i punti di Johnson e Morris riesce a concludere questo quarto 81-81 e a portare la partita al tempo supplementare.

Nell’ extra time Yusta e Sulejmanovic consentono agli spagnoli di condurre il match sull’ 81-87. Bell-Hajnes realizza il canestro che permette al Saragozza di vincere la gara 87-91. Migliori marcatori: nei pugliesi Johnson 24 punti e Morris 21. Tra gli spagnoli Bell-Haynes 22 punti e Emegano 15. Nella seconda giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà mercoledì 25 ottobre alle 18,30 in Estonia col Kalev Cramo.