'La Dea del cerchio', spettacolo tout public della compagnia La luna nel letto da Nasca - Il teatro a Lecce

ph: Roberto D'Introno

LECCE - In attesa dell'avvio ufficiale di Unica - Fuoribordo, seconda stagione di teatro, musica, danza, mostre di Nasca - Il teatro, domenica 22 ottobre (ore 18 - ingresso 7 euro - prevendite vivaticket.com) lo spazio culturale e sociale in Via Siracusa 28 a Lecce ospita La Dea del cerchio, spettacolo tout public (dai 6 anni) della compagnia La luna nel letto di e con Marianna di Muro per la regia di Michelangelo Campanale. La dea del cerchio è una storia di bambini, di giochi nei cortili. Una storia personale che si incrocia con il mondo mitico dell’antica Grecia. Così Marianna riapre la sua scatola dei giochi e torna a quell’estate del 1988. Ogni giorno giocava in cortile con le sue amiche e i suoi amici, sotto la statua della dea Atena, la dea della saggezza, della sapienza, delle arti femminili. La presenza della statua aiutava tutti a rimanere ligi alle regole del gioco, onesti con gli avversari. Del gioco di cui erano più brave, le bambine diventavano dee. Marianna era stata la dea del cerchio per tre anni di seguito, fino a quando non è arrivata lei, Elisa. Una storia sull’invidia, una storia in cui è facile riconoscersi perché provare invidia non è sbagliato, è solo umano.Inserito nella rassegna itinerante Innesti inneschi della compagnia La luna nel letto che, in collaborazione con Nasca Teatri di Terra e Artinscena, si muoverà tra Ruvo di Puglia, Lecce e Castellana Grotte, lo spettacolo è un prologo della stagione Unica - Fuoribordo che dopo aver avviato laboratori e attività per tutte le età, domenica 29 ottobre dalle 16 sarà presentata ufficialmente con una lunga serata di festa e l'avvio della nuova campagna di tesseramento. Dopo una parata in musica con pupazzi e mascheroni, per le vie del quartiere a cura di Tina Aretano, dalle 18 si tornerà in teatro per la presentazione della nuova stagione, realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma e con il sostegno del Comune di Lecce e, per la formazione, dalla Fondazione AMI Alta Mane Italia. Interverranno in presenza o con contributi video le artiste e gli artisti che animeranno il cartellone. In chiusura si tornerà all'aperto con il concerto dei T.e.M Event.Dal 2022 il viaggio nomade in giro per il mondo di Ippolito Chiarello e della sua compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato una vera casa in via Siracusa 28 nella Zona 167/B del Quartiere Stadio di Lecce. Nasca è una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B del capoluogo salentino.: 3474741759 - nasca@ippolitochiarello.it