Basket, l'Happy Casa Brindisi eliminata nelle qualificazioni alla Champions League

Nel terzo quarto, Neal Sako 50-39 per lo Cholet. Blakes, 54-41. Campbell, 61-45. I francesi trionfano 63-49. Nel quarto quarto, Ayayi 67-52 per lo Cholet. Blakes, 69-59. Sako, 76-68. Lo Cholet vince questo quarto,, 80-69 la partita e si qualifica per la Champions League. Migliori marcatori, nei pugliesi Morris 15 punti e johnson 13. Nei francesi Neal Sako 19 punti e Nzekwesi 12. L’ Happy Casa giocherà la Fiba Europe Cup.

- Nella finale delle qualificazioni alla Champions League, l’ Happy Casa Brindisi perde 80-69 con lo Cholet ad Antalya in Turchia ed è eliminata. Nel primo quarto, Morris 2-0 per i pugliesi. Johnson 12-3. Riismaa, 14-12. Con Nzekwesi, i francesi prevalgono 21-20. Nel secondo quarto, ancora Nzekwesi 23-22 per lo Cholet. Goudou-Sinha, 29-24. De Sousa, 37-29. Riissma tiene in gara l’ Happy Casa, però 41-35 per la squadra avversaria. Hruban, consente ai francesi di imporsi di nuovo 46-37.