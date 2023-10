Pattuglia travolta su Ss16 a Bari: richiesta di formazione e dispositivi di protezione per la Polizia Locale

BARI - I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno espresso profonda preoccupazione per l'incolumità e la vita degli Agenti e Ufficiali della Polizia Locale di Bari. Recenti eventi, tra cui un incidente avvenuto il 29 settembre sulla statale 16, hanno posto in evidenza la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli operatori della Polizia Locale.L'incidente in questione ha coinvolto un'auto della Polizia Locale, travolta da un veicolo in marcia mentre interveniva per assistere un'auto in panne a Japigia. Questo grave incidente ha messo in evidenza i rischi connessi all'attività operativa degli agenti su strade statali, che differiscono significativamente dalle condizioni operative urbane.I rappresentanti dei lavoratori sottolineano la necessità di una diversa organizzazione per le operazioni su strade statali al fine di prevenire gravi pericoli per gli operatori. Inoltre, enfatizzano l'importanza della formazione completa del personale, specialmente per quanto riguarda i modi di operare in specifiche situazioni, nonché la fornitura di dispositivi di protezione individuale essenziali.La lettera inviata ai vertici dell'organizzazione invita con urgenza a intervenire per migliorare la formazione e la dotazione di dispositivi di protezione individuale per gli agenti della Polizia Locale di Bari. La sicurezza degli operatori è una priorità fondamentale, e il miglioramento delle condizioni di lavoro è essenziale per garantire che essi possano svolgere il loro importante ruolo in modo sicuro ed efficace. In caso di mancato intervento, i rappresentanti dei lavoratori non esiteranno a coinvolgere il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) per garantire il rispetto delle normative di sicurezza.