BITONTO - L’Amministrazione comunale mette in campo una serie di iniziative per mostrare vicinanza a tutte le donne che quotidianamente lottano contro il tumore al seno.Da questa sera a martedì 31 ottobre la facciata di Palazzo Gentile in Corso Vittorio Emanuele sarà illuminata di rosa, accendendo i riflettori sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno, che rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne.Domani (domenica 29 ottobre), poi, l’atrio del Palazzo municipale, a partire dalle ore 18, ospiterà la sfilata-spettacolo “Pink Stars”: la bellezza della donna durante il percorso oncologico. A sfilare saranno alcune pazienti oncologiche, che testimonieranno la forza e la capacità delle donne di saper “rifiorire” dopo un periodo di sofferenza.L’iniziativa, organizzata dall’associazione Energia Donna e dal Comune di Bitonto, conclude l’Ottobre Mediceo, il programma di eventi socioculturali che per tutto il mese ha affiancato i tradizionali riti religiosi in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano.La serata sarà introdotta dagli interventi di alcune professioniste in campo sanitario e intervallata da esibizioni di musica e danza.