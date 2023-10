BITONTO - Al via la nuova stagione teatrale del teatro Traetta di Bitonto, voluta dal Comune di Bitonto e organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio per le arti e la cultura.“L’apertura del cartellone di prosa, il 4 novembre, vuole essere un doveroso tributo per i suoi 80 anni a Michele Mirabella, figlio illustre e perdutamente innamorato di questa città e di questo teatro, per la cui rinascita tanto si è battuto” erano state le parole del sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci durante la presentazione della ricchissima stagione teatrale organizzata per questa stagione.Sabato quindi il primo a calcare il palco della sua città sarà Michele Mirabella (nato a Bitonto il 7 luglio del 1943) che torna a “casa” con “Curriculum! E’ intelligente ma non si applica!”, un viaggio fantasioso da Dante a Pirandello e oltre, fino ai giorni nostri, dalla prosa al cinema, dal varietà alla radio, alla televisione, attraverso la vita vissuta da lui stesso dietro e davanti le quinte della scena teatrale e sulle cattedre universitarie. Dal baule della memoria usciranno incontri, episodi, viaggi, malinconie, passioni, sorrisi e risate di un’esistenza giocata tra arte, studio cultura e tavole del palcoscenico.Rosa Sanrocco dialoga con il protagonista, tenendo le fila del curriculum del professore; il Duo Saverio Mercadante (Rocco Debernardis, clarinetto e Leo Binetti, pianoforte) corona il racconto con interventi musicali dal vivo.Teatro Tommaso TraettaLargo Teatro, 17 BitontoTel. 080.3742636