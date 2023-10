Regione Puglia, formazione per oltre 1900 studenti pugliesi con i corsi ITS



"Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono 'Academy di alta specializzazione tecnologica' istituite dal Ministero dell'Istruzione e costituiscono il segmento di Formazione Terziaria Professionalizzante" si legge in una nota stampa a cura di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.





"Nascono per rispondere ad una specifica esigenza da parte delle imprese di figure altamente specializzate con nuove e più affinate competenze operative e tecnologiche. Come sottolinea il Presidente Emiliano e l'Assessore Leo, gli ITS , sono scuole di alta formazione, per dare agli studenti, i giusti strumenti per valorizzare le proprie capacità e competenze tecniche e tecnologiche e soprattutto per formare figure professionali di alto livello, offrendo ai giovani l’opportunità di inserimento nel mercato del lavoro regionale e nazionale. Gli ITS formano, con lo svolgimento anche del 30% delle lezioni, direttamente nelle aziende preposte, tecnici superiori, esperti nelle aree tecnologiche e strategiche per lo sviluppo economico, quali: Turismo e Beni Culturali; Made in Italy (Moda, Meccatronica, Agroalimentare; Efficienza energetica; Mobilità sostenibile; Nuove tecnologie della vita (biotecnologie); Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Per questo, la Regione Puglia nell’ambito dell’offerta 'Its 4.0' per il biennio 2023-2025, ha autorizzato 76 corsi di Istruzione Tecnica Superiore, che si svolgeranno nel territorio pugliese, formando oltre 1900 studenti. Come Regione Puglia, vogliamo ridurre il gap tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro e con gli ITS, siamo fiduciosi che potremo dare risposte in termini occupazionali per la Puglia" si legge nella nota stampa a cura di Cosimo Borraccino.