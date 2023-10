Bitonto, tentata rapina a camionista filippino: banda in fuga

BITONTO - Un caso di tentata rapina ha scosso le strade alle porte di Bitonto, nel Barese, questa mattina, coinvolgendo un camionista di 43 anni di nazionalità filippina. Gli eventi hanno avuto luogo mentre l'uomo stava effettuando un viaggio verso nord sulla tangenziale di Bari e sembra che abbia preso lo svincolo per Santo Spirito, forse per errore.L'incidente si è verificato all'ingresso di Bitonto, dove il camionista è stato improvvisamente bloccato da un'auto occupata da almeno quattro individui incappucciati e armati. Due di loro hanno tentato di rapinare il conducente del camion, che trasportava materiale plastico. Nel tentativo di opporre resistenza o fuggire, il camionista ha perso il controllo del suo mezzo pesante, finendo per sbandare e urtare contro un'auto presente sulla strada.Fortunatamente, i passeggeri dell'auto coinvolta nell'incidente con il camionista non hanno riportato ferite significative. Nel frattempo, il gruppo di presunti rapinatori ha deciso di abbandonare la scena, lasciando libero il camionista.Le forze dell'ordine sono state immediatamente allertate e hanno iniziato ad indagare sulla vicenda. Gli agenti della polizia di Stato stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze al fine di identificare e catturare i sospetti coinvolti in questo tentato rapimento e nell'incidente stradale.