'Oktober Quett' a Bari: rinviata a causa del maltempo, pronta per il prossimo weekend

BARI - La città di Bari ha dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche avverse che hanno influenzato la realizzazione dell'atteso evento OKTOBER QUETT. Nonostante i tentativi e la perseveranza degli organizzatori, il meteo non ha concesso tregua e Bari è stata nuovamente colpita da forti raffiche di vento, con la previsione di temporali anche per la giornata odierna.Tuttavia, la speranza e la determinazione restano intatte. Gli organizzatori di OKTOBER QUETT hanno deciso di rimandare l'evento, piuttosto che cancellarlo, e stanno pianificando una nuova data. Il prossimo weekend, da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, sarà l'occasione per riproporre questo appuntamento tanto atteso.Nel corso dei prossimi giorni, gli organizzatori comunicheranno il programma completo degli eventi e tutte le proposte dei chioschi che faranno parte di OKTOBER QUETT. Questo slittamento è stato una decisione saggia per garantire che l'evento si svolga in condizioni di sicurezza e possa essere apprezzato al meglio dalla comunità locale e dai visitatori.OKTOBER QUETT è noto per essere un'occasione di festa e divertimento, con un'ampia gamma di proposte gastronomiche e culturali. La nuova data offre l'opportunità a tutti di partecipare e vivere un weekend all'insegna del divertimento e della condivisione.Pertanto, i cittadini e i visitatori possono segnare le nuove date nel loro calendario e prepararsi per un OKTOBER QUETT indimenticabile che si terrà il prossimo fine settimana. La città di Bari non vede l'ora di celebrare questo evento unico e coinvolgente, nonostante le avversità meteo che hanno colpito la programmazione iniziale.