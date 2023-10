Boom di ascolti per la prima puntata de 'Il Punto' di Manila Gorio su Political Tv

Manila Gorio (Foto di Marcelo Di Gesù)

Boom di ascolti per la prima puntata de "Il Punto" andata in onda su Political Tv, il nuovo canale streaming di Manila Gorio. Il programma ha registrato un grande successo di ascolti, con quasi un milione di utenti connessi nella prima puntata (894,788 per la precisione). Questo dato indica che in Puglia e in tutto il Sud Italia c'era grande attesa per il ritorno della conduttrice in video.