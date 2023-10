Un passato che Marino vorrà sicuramente cancellare con la prima vittoria della sua gestione tecnica e contro una compagine vogliosa di riscattare lo 0-1 subìto dal Modena nel recupero della prima giornata di campionato, giocato mercoledì 25 ottobre 2023.





La voglia di rivincita di Marino potrà essere la motivazione in più per i biancorossi, non solo per regalare la prima vittoria all'allenatore siciliano, ma anche per interrompere la striscia di pareggi che ha fatto scendere il Bari al quattordicesimo posto di classifica con 8 punti raccolti in 10 gare giocate, completate da una sconfitta e da una vittoria.





L'unico successo dei galletti in questo campionato è stato l'1-0 ottenuto il 26 agosto in casa della Cremonese. La Lombardia sarà ancora terra di conquista per il Bari? Al rettangolo del Rigamonti di Brescia l'ardua sentenza.

Per uno strano scherzo destino, la prima gara esterna del tecnico di Marsala sarà contro la squadra che ha allenò dal 12 ottobre 2017 al 15 gennaio 2018 con 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Un ruolino di marcia negativo che gli costò l'esonero con il conseguente ritorno sulla panchina bresciana di Roberto Boscaglia.