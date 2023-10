ROMA - Ha suonato negli stadi, nelle piazze e nei palasport. Ma fino a ieri non si era mai esibito sul tetto di un palazzo, nel centro di Roma, alle spalle del Tevere. Così Edoardo “Calcutta” D’Erme, l'artista simbolo del nuovo cantautorato italiano, ha voluto fare un omaggio ai suoi fan, improvvisando un concerto sulla terrazza dello storico edificio di Radio Rai, in via Asiago con la sua band al completo. Quasi un’ora di esibizione per i numerosissimi appassionati, che avevano intercettato le sue intenzioni su Instagram, nel giorno dell’uscita del nuovo album “Relax”, pubblicato per l’etichetta Bomba dischi, a cinque anni dal precedente, alla vigilia di un tour, andato subito sold out. "E' un album dove racconto quello che mi è successo in questi cinque anni - rivela "Calcutta"- un periodo in cui ho scritto tanto per altri e mi sono preparato per questo disco. Sono felice che Radio Rai mi abbia invitato a fare questa cosa. Il tetto del palazzo di via Asiago è un posto bellissimo per trascorrere un'ora di allegria".

"E' la Rai che crea eventi, in grado di interpretare le nuove forme di espressione della musica", afferma Flavio Mucciante, vicedirettore responsabile di Radio Rai. "Volevamo sperimentare una diversa modalità per un evento originale, che potesse diventare anche un nuovo format per la radio, in particolare per la visual. Per la location fonte d’ispirazione è stato naturalmente l’indimenticabile concerto improvvisato dai Beatles, il 30 gennaio 1969, sul tetto della Apple records, a Londra, un live che vive nell’immaginario di tutti gli amanti della musica”. L’esibizione di “Calcutta” andrà in onda il 3 novembre 2023 , alle ore 21, su Radio 2, rete per la quale l’artista ha curato la veste sonora. L'appuntamento dal titolo "Radio2 live, secret show" sarà presentato da Gino Castaldo e si potrà seguire anche in visual sul canale 202 del digitale terrestre.