Canosa di Puglia, domenica 8 ottobre ore 20.30 lo show finale di 'Miss Universe 2023'

CANOSA DI PUGLIA - Domenica otto ottobre, inizio dello show previsto per le ore 20.30 - sarà la notte della bellezza universale, la notte della proclamazione di Miss Universe Italy 2023. Nella splendIda cornice de “Lo Smeraldo – Ricevimenti di lusso in Puglia” a Canosa (Bat), è tutto pronto per la passerella delle 21 concorrenti, tante quante sono le Regioni della penisola più una Miss “Fan Vote” che proviene dalla scelta della giuria popolare telematica, che si contenderanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe 2023 che si disputerà il prossimo 18 novembre in El Salvador. Operativa da giorni la macchina mass mediatica della kermesse con aggiornamenti costanti sui social media, foto-reportage, speciali e servizi sul beauty contest trasmessi soprattutto in rete e sui canali ufficiali di Miss Universe Italy, sui quotidiani ed in tv. Un evento vetrina, che vede protagonisti tanti volti noti della tv, del cinema e dello spettacolo.A presentare lo show della finale nazionale sarà Daniele Battaglia, noto per la sua versatilità e il successo ottenuto insieme a Diletta Leotta nello show "105 Take Away", accanto a lui la brillante e bella Fabrizia Santarelli, reduce dall'esperienza a Sportitalia, che porterà charme ed entusiasmo alla serata. Tra gli ospiti confermati, Viviana Vizzini Miss Universe Italy 2020, l’attore e comico Enzo Salvi, il trasformista Vittorio Marino e la talentuosa cantante Luvi. La madrina della notte della bellezza sarà Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, che ha rappresentato l'Italia alla finale di Miss Universe tenutasi a New Orleans lo scorso dicembre.Questo l’elenco delle finaliste. Fabiana Gargarella rappresenterà l’Abruzzo, Lara D’Angiolillo la Basilicata, Francesca Comandè la Calabria, Filomena Venuso la Campania, Angela Di Grazia l’Emilia Romagna, Federica Iacopino il Friuli Venezia Giulia, Arianna Galli il Lazio, Erika Pisano la Liguria, Lisney Corradin la Lombardia. Le Marche saranno rappresentate da Carmen Panepinto, Vanessa Di Lernia il Molise, Federica Negri il Piemonte, Ginevra Morganti la Puglia, Alessia Del Monte la Sardegna, Andrea Pepi la Sicilia, Michelle Bonati la Toscana, Camilla Franchetto il Trentino Alto Adige, Andrea Ingrosso l’Umbria, Marcella Marlene Casillo la Valle D’Aosta, Zoe Battiston il Veneto, Sofia Costantini la ventunesima finalista con la fascia Fan Vote.Le concorrenti, nel corso della settimana che le ha viste impegnate nella kermesse, dal due all’otto ottobre, oltre a comprendere i valori su cui si basa il concorso e di conseguenza la responsabilità del titolo che si contendono, sono state impegnate in tre “preliminary events”. Si tratta di fatto di prove specifiche che ogni concorrente vincitrice di titolo nazionale, dovrà affrontare anche a MISS UNIVERSE® nel corso della finale internazionale. Carisma, personalità e “self-confidence” sono state determinanti nel giudizio espresso dalla giuria tecnica del concorso, che ha valutato le abilità al fine di individuare la ragazza con la preparazione più adeguata. Miss Universe Italy - Evening Gown è stato il primo evento preliminare, che ha visto le Miss protagoniste di un esclusivo defilé di alta moda svoltosi nell’incantevole scenario naturale del “Parco dell’Amore” de “Lo Smeraldo”. Miss Universe Italy - Swimsuit Competition è stato invece il secondo evento preliminare, presso “Piazza degli Agrumi” e che ha visto le concorrenti sfilare in costume da bagno protagoniste di uno spettacolo unico ed originale. Miss Universe Italy – Interview è stata invece l’intervista esclusiva delle Miss di fronte alla giuria tecnica, di fatto la fase clou della finale nazionale. Una prova importante, utile a valutare la preparazione e le risposte delle concorrenti.La vincitrice dell'edizione 2023 di Miss Universe avrà l'eccezionale opportunità di rappresentare l'Italia nella prestigiosa finale di Miss Universe, che si terrà a El Salvador nel mese di novembre. Sarà un momento straordinario per celebrare la bellezza e la cultura italiane a livello globale.