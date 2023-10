CASTELLANA GROTTE - Come nel “Giorno dei morti”, la celebrazione messicana conosciuta come “Dia de los muertos”, le Grotte di Castellana si sono rifatte il look e sono pronte per accogliere chiunque abbia voglia di mettersi in gioco durante la quattro giorni di “Halloween Creepy Cave”, da domani 28 ottobre sino a martedì 31. Appuntamenti per tutte le età, tutti i giorni, in attesa dell’esplosione di brividi del 31 ottobre.Ragnatele, streghe volanti, zucche, “spaventapasseri e spaventapersone”, allestimenti da fotografare e da ricordare, facce provenienti direttamente dai film horror più famosi. A Castellana Grotte, Halloween non segna soltanto una sera, ma si fa in quattro per aspettare, tra laboratori, spettacoli, parate e tour spettrali, la notte più spaventosa dell’anno. Si chiama “Halloween Creepy Cave” ed è l’evento organizzato per tutti: per i bambini e per quegli adulti che avranno voglia di sentirsi più piccoli.Tutti i giorni dalle 10 alle 17 – e il 31 ottobre dalle 10 alle 20 - con accesso libero e gratuito, piazzale Anelli, si trasformerà in un Piazzale Stregato con animazione e giocoleria in compagnia di streghe e personaggi ispirati a Halloween.Alle 11.00, 14.00 e 16.00, sempre dal 28 al 31 ottobre, per iniziare ad entrare nell’atmosfera giusta, chi vorrà potrà partecipare ai Tour spettrali nelle Grotte: visite guidate nel complesso carsico con giochi di luce e comparse “infernali” lungo il percorso.Sabato 28 ottobre, la prima delle serate particolari che le Grotte di Castellana hanno organizzato per chi ama la scoperta: alle 20.30, sulla Terrazza panoramica del Museo Speleologico Franco Anelli “Una notte stregata con Sirio”, introduzione all’astronomia, osservazione guidata del cielo stellato a occhio nudo e con telescopio.Domenica 29 ottobre, alle attività già elencate se ne aggiungono altre due da vivere in famiglia: alle 17.30 (ma è necessario arrivare alle Grotte alle 17) appuntamento con la Speleofamily, l’esperienza sotterranea tra luci e ombre, alla scoperta delle grotte sulle orme dei primi esploratori con un percorso alternativo alla visita turistica giornaliera.Alle 18 (ci si riunisce però sempre mezz’ora prima e dunque alle 17.30), nel Museo Speleologico Franco Anelli si terrà il laboratorio “A testa in giù… Dolcetto o scherzetto con Chiro il Pipistrello”. Un viaggio alla scoperta del pipistrello e delle sue peculiarità attraverso un’attività rivolta a tutti, che intende promuovere la conoscenza dell’abitante assoluto della grotta, spesso oggetto di curiose storie e leggende.Il laboratorio verrà ripetuto con le stesse modalità martedì 31 ottobre. Martedì 31 ottobre, il clou delle 4 giornate che si concluderà con lo spettacolo Hell in the Cave.Nel dettaglio:per la gioia dei più piccoli, oltre all’animazione e ai laboratori, dalle 18.00 con partenza da piazzale Anelli, i bambini potranno andare nelle attività commerciali della zona e fare la fatidica domanda “Dolcetto o scherzetto?”.Sullo stesso piazzale, sempre alle 18.00, “Chi ha paura dei cattivi?”, la parata dei personaggi cattivi dei film e dei cartoon targati Disney e Marvel. E a seguire, alle 19, “Horror Show” un appuntamento di cabaret circense a tema Halloween per bambini e adulti.Subito dopo inizierà l’evento più atteso: Hell-o-ween.Alle 20.00 nel Museo speleologico Franco Anelli il “Limbo oscuro” l’incontro con il pubblico di preparazione allo spettacolo Hell in the Cave, con the e biscotti.Alle 20.30 nella biglietteria delle Grotte “Trucco infernale”, il servizio gratuito di trucco in tema Hell in the Cave prima dell’accesso allo spettacolo.Alle 21.00, nella Grave la replica che ogni anno “Hell in the Cave” dedica alla serata più spaventosa dell’anno, lo spettacolo immersivo e multisensoriale che porta in scena l’Inferno di Dante.Acquistando il biglietto per lo spettacolo si potrà accedere anche al Limbo oscuro e al Trucco infernale.I biglietti per “Piazzale stregato”, “Una notte stregata con Sirio” e Speleofamily sono acquistabili nella sezione shop del sito delle Grotte di Castellana, al link https://shop.grottedicastellana.it/webshop/webticket/timeslotLa prenotazione per il laboratorio “A testa in giù… Dolcetto o scherzetto con Chiro il Pipistrello” si possono effettuare al link: https://www.eventbrite.co.uk/e/biglietti-a-testa-in- giu-dolcetto-o-scherzetto-con-chiro-il-pipistrello-733299658017I biglietti per Hell in the Cave, invece, sono acquistabili on line sul circuito TicketOne , biglietti speciali (under 18 anni, biglietto combinato visita completa alle Grotte + spettacolo): 3391176722 (anche WhatsApp)Tutti i dettagli sul sito www.grottedicastellana.it