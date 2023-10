TIRANA - Il primo Tirana Grand Prix, evento di auto storiche e supercar che si è svolgerà questo weekend, rappresenta un momento storico per il gemellaggio tra Italia e Albania.L'evento, nato dall'idea del Presidente Old Cars Club Antonio Durso, organizzatore del Gran Premio di Bari, e del direttore generale Blendi Gonxhja direttore del Ministero dei Trasporti Albanese (DPSHTRRvedrà la partecipazione di 20 auto da formula 1 storiche provenienti dall'Italia, oltre a 30 supercar grazie alla collaborazione del Porsche Club Puglia e del Ferrari Club Italia.Al Tirana Grand Prix si prevede un successo in termini di pubblico e di partecipazione. Le strade della capitale albanese sono state già invase dalle prime ore di venerdì 27 ottobre ove appassionati di motori provenienti da tutta Europa, potranno ammirare da vicino le vetture d'epoca e le supercar più iconiche.L'evento rappresenta un'occasione unica per promuovere il patrimonio culturale e sportivo di Italia e Albania. Il gemellaggio tra i due paesi, che si rafforza sempre di più, ha trovato una nuova espressione in questo evento che ha unito la passione per le auto con la voglia di celebrare la bellezza e la storia di due terre così vicine.Antonio Durso, Presidente Old Cars Club: "Siamo molto soddisfatti del successo del primo Tirana Grand Prix. Sarà un'esperienza indimenticabile, che permetterà di promuovere il patrimonio culturale e sportivo di Italia e Albania. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Questo è il primo appuntamento per l'avvicinamento alla VIII edizione del Gran Premio di Bari che si svolgerà a Bari dal 25 al 28 ottobre 2024 con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, annoverato tra i grandi eveni della Regione Puglia.Blendi Gonxhja, direttore generale DPSHTRR: "Il Tirana Grand Prix è un evento importante per la nostra città. Permetterà di promuovere Tirana come destinazione per gli appassionati di motori. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questo evento."Il programma del Tirana Grand Prix è qui:https://www.oldcarsclub.it/tirana-grand-prix/