Champions: il Milan si ferma ancora sullo 0-0 contro il Borussia Dortmund

Ac Milan fb

Il Milan, dopo il pareggio contro il Newcastle, ha avuto la stessa sorte in Champions League contro il Borussia Dortmund. Nonostante le aspettative e le ambizioni, la squadra di Stefano Pioli non è riuscita a trovare la vittoria e si trova ora in una situazione complicata nel girone di ferro in cui è stata inserita.La partita è stata caratterizzata da molte occasioni sprecate da entrambe le squadre. Tuttavia, a complicare ulteriormente la situazione del Milan è stato il risultato sorprendente del Parco dei Principi, dove il Paris Saint-Germain (Psg) è crollato contro il Newcastle perdendo per 4-1. Questo risultato ha portato gli inglesi a guidare la classifica del girone, seguiti dal Psg a 3 punti, il Milan a 2 e il Borussia Dortmund fanalino di coda con 1 punto ottenuto proprio contro i rossoneri.Ora, per il Milan, la prossima sfida contro il Psg a Parigi diventa cruciale. Dopo il risultato sorprendente del Psg contro il Newcastle, l'impresa non sembra così impossibile. Tuttavia, il Milan avrebbe potuto fare di più contro il Borussia Dortmund. La squadra tedesca non è irresistibile, ma i rossoneri hanno peccato in termini di lucidità e hanno commesso troppe leggerezze, concedendo spazi agli avversari.Le ripartenze del Milan non sono state efficaci, e in alcuni momenti della partita il ritmo è calato e l'agonismo sembrava quasi anestetizzato. Alcuni giocatori, come Pobega e Giroud, hanno deluso sotto porta, sprecando opportunità importanti.Le occasioni per il Borussia Dortmund, invece, sono spesso nate dagli errori nella costruzione del gioco del Milan dopo la mezz'ora di gioco. Il portiere Maignan ha dovuto intervenire in diverse occasioni, dimostrando la sua solidità tra i pali.La partita è stata combattuta ed equilibrata, ma alla fine il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0. Il Milan esce dal campo con l'amaro in bocca, consapevole che con un po' più di precisione avrebbe potuto guidare la classifica del girone.Ora, la squadra rossonera dovrà affrontare due sfide cruciali contro il Psg, e non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole avanzare nella competizione. La sfida contro il Psg diventa un banco di prova cruciale per le ambizioni europee del Milan.