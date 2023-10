‘Leggere libri per esplorare il mondo’: il Csi tra lettura e sport, con Salvatore Giuliano

LECCE - Il 6 ottobre, a Merine, il Csi Lecce Aps presenta il progetto finanziato dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) con l’intervento di Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Brindisi Sarà Salvatore Giuliano, che del suo “Majorana” ha fatto una scuola polo in tema di tecnologia ed innovazione, a tenere a battesimo un progetto ambizioso del Csi di Lecce, “Leggere i libri per esplorare il mondo”, realizzato nell’ambito del bando Cepell “Educare alla lettura 2022”.L’evento lancio del progetto si terrà il prossimo 6 ottobre a Merine, presso il palazzo Baronale alle ore 18 ed oltre a Salvatore Giuliano vedrà la partecipazione del presidente del Csi di Lecce e vicepresidente nazionale, Marco Calogiuri, del sindaco del Comune di Lizzanello, Costantino Giovannico nonché dei vari partner che ruotano attorno al progetto: l’Istituto Comprensivo “Cosimo De Giorgi” di Lizzanello, la cooperativa “Rinascita”, le librerie “SemiMinimi” e “Volta la carta”.Un’iniziativa che porta a pieno compimento l’ampia visione con cui il Csi di Lecce ha lavorato negli ultimi anni, facendo dell’educare attraverso lo sport molto più che uno slogan, una vera e propria missione. «La mia idea di servizio alla propria comunità significa mettersi in gioco – spiega Marco Calogiuri – e noi lo abbiamo sempre fatto, ancor più con questo straordinario progetto che crea sinergia tra sport, infanzia, letteratura e movimento».Il progetto, nato per promuovere e valorizzare le competenze di lettura dei bambini e delle bambine tra i 6 e gli 11 anni, verrà presentato sotto un’altra grande stella, quella di Don Lorenzo Milani, il cui motto, “è solo la lingua che ci fa eguali”, è stato scelto come titolo dell’evento lancio di venerdì. «Il 6 ottobre - spiegano Simona Tondo ed Emanuela Fiorentino, ideatrici dell’iniziativa - presenteremo gli esperti del corso di formazione di “Leggere i libri per esplorare il mondo”. Un corso rivolto agli insegnanti che ruota attorno all’idea della lettura ad alta voce come metodologia didattica e che vuole diffondere una bibliovarietà all’interno delle scuole». “Leggere i libri per esplorare il mondo” non sarà, tuttavia, solo corso di formazione, sono previsti infatti anche presidi di lettura permanenti, condivisione di bibliografie tematiche ed eventi di lettura ad alta voce disseminati per il Salento per diffondere buone pratiche.Salvatore Giuliano parlerà inoltre di un altro ambizioso progetto, il suo “Book in progress” che, da anni, promuove la creazione di libri di testo condivisa tra i docenti e con gli alunni. Un evento, quello del 6 ottobre, accolto con entusiasmo anche dall’amministrazione comunale di Lizzanello come sottolinea il Sindaco Costantino Giovannico: «Le iniziative come quelle del Csi Lecce Aps, promosse in concerto con l’amministrazione comunale, puntano a costruire un rete di collaborazione permanente sul territorio e questo è uno degli obiettivi principali della nostra azione amministrativa», ha infatti dichiarato.